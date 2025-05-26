

Посольство Украины в Грузии поздравляет грузинский народ с Днем независимости

26.05.2025 14:58





Посольство Украины в Грузии поздравляет грузинский народ с Днем независимости. В заявлении диппредставительства, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится:



«Посольство Украины в Грузии искренне поздравляет Грузию и грузинский народ с Днем независимости!



Желаем Вам мира и процветания, счастья, благополучия и восстановления территориальной целостности!



Поздравляем, Грузия!».





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