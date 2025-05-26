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Посольство Украины в Грузии поздравляет грузинский народ с Днем независимости


26.05.2025   14:58


Посольство Украины в Грузии поздравляет грузинский народ с Днем независимости. В заявлении диппредставительства, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится:

«Посольство Украины в Грузии искренне поздравляет Грузию и грузинский народ с Днем независимости!

Желаем Вам мира и процветания, счастья, благополучия и восстановления территориальной целостности!

Поздравляем, Грузия!».


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