

Гахария: без единства мы становимся слабее, и враг использует это против нас

26.05.2025 14:59





«Сегодняшний день напоминает нам, что без единства мы становимся слабее, и враг использует это против нас», написал в социальных сетях председатель партии «Гахария за Грузию». В посте, приуроченном к Дню независимости Грузии, Георгий Гахария написал:



«Поздравляю с 26 мая – Днем независимости Грузии! Этот день является символом нашей государственности, свободы и единства. На протяжении веков грузинский народ пережил много битв за свободу, но борьба за свободу и независимость продолжается и сегодня.



Сегодняшний день напоминает нам, что без единства мы становимся слабыми, и враг использует это против нас. Именно благодаря единству мы сможем построить Грузию, в которой у наших детей будет достойное будущее.



Да здравствует единая, свободная, независимая Грузия!» — пишет Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





