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Гахария: без единства мы становимся слабее, и враг использует это против нас


26.05.2025   14:59


«Сегодняшний день напоминает нам, что без единства мы становимся слабее, и враг использует это против нас», написал в социальных сетях председатель партии «Гахария за Грузию». В посте, приуроченном к Дню независимости Грузии, Георгий Гахария написал:

«Поздравляю с 26 мая – Днем независимости Грузии! Этот день является символом нашей государственности, свободы и единства. На протяжении веков грузинский народ пережил много битв за свободу, но борьба за свободу и независимость продолжается и сегодня.

Сегодняшний день напоминает нам, что без единства мы становимся слабыми, и враг использует это против нас. Именно благодаря единству мы сможем построить Грузию, в которой у наших детей будет достойное будущее.

Да здравствует единая, свободная, независимая Грузия!» — пишет Гахария.


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