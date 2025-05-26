

Макрон, Туск и Мерц призывают грузинские власти возобновить диалог с оппозицией

26.05.2025 15:35





Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с совместным заявлением по случаю Дня независимости Грузии. Они, в частности, критикуют правительство «Грузинской мечты» и призывают власти к диалогу с оппозицией и гражданским обществом.



«В день празднования Дня независимости Грузии мы хотим направить грузинскому народу послание дружбы и солидарности, а также вновь подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.



Мы поддерживаем демократические и европейские устремления грузинского народа. Эти стремления отражают его желание быть частью европейской семьи.



В связи с этим мы решительно осуждаем действия грузинских властей, ведущие к откату от демократических норм, а также атаки на гражданское общество, СМИ и критиков правительства. Свобода выражения мнений и свобода собраний должны быть гарантированы. Сообщения о чрезмерном применении силы требуют тщательного расследования. Законы, противоречащие европейским стандартам, необходимо пересмотреть, а процесс столь необходимых реформ — возобновить.



Грузинским властям следует восстановить диалог с оппозицией и гражданским обществом. Народ Грузии не должен быть лишён возможностей, которые предоставляет европейский путь страны», – говорится в заявлении.





Страны Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) и ранее выступали с заявлениями по ситуации в Грузии. Главы МИД трех стран, в частности, призывали грузинские власти рассмотреть возможность проведения новых парламентских выборов.



В Грузии с конца ноября 2024 года продолжаются проевропейские протесты, начавшиеся после заявления правительства «Грузинской мечты» о приостановке процесса евроинтеграции.





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