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Саломе Зурабишвили: грузинский народ будет защищать независимость сегодня, завтра и всегда
26.05.2025 19:07
Пятый президент Грузии присоединилась к участникам митинга на тбилисском проспекте Руставели. «Грузинский народ будет защищать независимость сегодня, завтра и всегда», заявила в разговоре с журналистами Саломе Зурабишвили.
«В данный момент меня не интересует так называемая правящая команда, меня интересует народ, и меня также интересует наше единое настроение сегодня. Мы пришли сюда, чтобы показать всем, что независимость объединяет грузинский народ, и грузинский народ будет защищать независимость сегодня, завтра и всегда.
Мое заявление будет сделано сегодня в 21:00. Если вам интересны мои мнения, реакции и призывы, я призываю вас всех выслушать. Я сейчас иду среди людей [по проспекту Руставели], потому что эти чувства и единство очень важны», — сказала Саломе Зурабишвили.
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