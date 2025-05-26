

Папуашвили назвал заявление Макрона, Туска и Мерца позорным нападением на грузинский народ

26.05.2025 19:08





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили расценил совместное заявление лидеров стран «Веймарского треугольника»» как «постыдное нападение» на грузинский народ и грузинское государство.



«Это постыдное нападение на грузинский народ и грузинское государство в день его национального праздника», - пишет в социальной сети Фейсбук Шалва Папуашвили.



Напомним, что лидеры стран «Веймарского треугольника» – Франции, Польши и Германии сегодня распространили совместное заявлению по случая празднования Дня независимости Грузии.





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