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Папуашвили назвал заявление Макрона, Туска и Мерца позорным нападением на грузинский народ
26.05.2025 19:08
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили расценил совместное заявление лидеров стран «Веймарского треугольника»» как «постыдное нападение» на грузинский народ и грузинское государство.
«Это постыдное нападение на грузинский народ и грузинское государство в день его национального праздника», - пишет в социальной сети Фейсбук Шалва Папуашвили.
Напомним, что лидеры стран «Веймарского треугольника» – Франции, Польши и Германии сегодня распространили совместное заявлению по случая празднования Дня независимости Грузии.
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