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Марта Кос поздравила грузинский народ с Днем независимости
26.05.2025 19:15
Поздравляю грузинский народ с Днем независимости, - пишет в социальной сети Х верховный представитель Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос.
«Поздравляю грузинский народ с Днем независимости – Евросоюз по-прежнему заявляет о своей твердой поддержке по строительству демократического, европейского будущего вашей страны», - пишет Марта Кос.
Напомним, что 26 мая в Грузии отмечается День независимости. О своей независимости Грузия объявила 26 мая 1918 года.
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