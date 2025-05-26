

Марта Кос поздравила грузинский народ с Днем независимости

26.05.2025 19:15





Поздравляю грузинский народ с Днем независимости, - пишет в социальной сети Х верховный представитель Европейской комиссии по вопросам расширения Марта Кос.



«Поздравляю грузинский народ с Днем независимости – Евросоюз по-прежнему заявляет о своей твердой поддержке по строительству демократического, европейского будущего вашей страны», - пишет Марта Кос.



Напомним, что 26 мая в Грузии отмечается День независимости. О своей независимости Грузия объявила 26 мая 1918 года.





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