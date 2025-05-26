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Саломе Зурабишвили удостоена высшей награды Молдовы
26.05.2025 20:13
Президент Молдовы Майя Санду наградила пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили высшей наградой Молдовы.
«В знак уважения твердости грузинского народа награждаем Орденом Республики — высшей наградой Молдовы - президента Саломе Зурабишвили», — написала президент Санду на платформе X 26 мая, в День независимости Грузии.
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