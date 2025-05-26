

Саломе Зурабишвили: Мы празднуем, так как мы уже победили

26.05.2025 22:19





Мы празднуем, так как мы уже победили. Мы уже победили, так как на протяжении веков Грузия выдержала все и дошла до сегодняшнего дня, - указанное заявление в свое выступлении на проспекте Руставели сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, все, кто был задержан в ходе протеста, является символом чести грузинского народа.



»Да здравствует независимость, да здравствует Грузия!



Сегодня многие могут задаваться вопросом, какое время для праздника, почему мы празднуем 26 мая, почему празднуем в то время, когда узники совершенно несправедливо находятся в тюрьмах, и их родители стоят здесь. Почему празднуем, когда в Грузии царит несправедливость, когда изо дня в день стирают нашу государственность, когда содействуют и приводят сюда векового врага, этот вопрос задают многие, а празднуем мы, так как уже победили.



Мы уже победили, так как на протяжении веков Грузия выдержала все и дошла до сегодняшнего дня, мы уже победили, так как 117 лет назад Грузия вернула независимость и суверенитет.



Мы уже победили, так как после 70 лет оккупации Грузия 9 апреля 1991 года восстановила свою независимость.



Мы уже победили, так как был проведен референдум, и мы все вместе приняли решение о том, что нам нужно вернуть и восстановить независимость.



Мы уже победили, так как уже два года Грузия стоит на улицах, и стояла каждый раз, когда ее независимость, свобода, ее будущее находились под вопросом. Стояла в 2008 году, когда вошла Россия. Стоит спустя 7 месяцев после выборов и 6 месяцев после того, как нелегитимное правительство приняло решение о прекращении нашего пути к Европе. Грузия стоит, и поэтому она побеждает.



Победила одна женщина, которая выдерживает всех, ее зовут Мзия, и это наше лицо и честь. Мы победили, так как ни один из задержанных не отказался от своего достоинства, ни один из их родителей не отказался от достоинства своего ребенка, и все они стоят вместе сегодня, как символы нашего достоинства.



Поэтому мы имеем право праздновать сегодня 26 мая здесь все вместе», - заявила Зурабишвили.





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