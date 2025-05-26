

Гига Бокерия: Власть пытается отрезать нас от западного мира и оставить один на один с преемником Российской империи

26.05.2025 22:23





Власть пытается отрезать нас от западного мира и оставить один на один с преемником Российской империи – путинской Россией, - указанное заявление сделал председатель партии «Федералисты» Гига Бокерия.



По его словам, режим «Грузинской мечты» создает угрозу для независимости и суверенитета страны.



«Этот день является важнейшим для каждого человека, его личной свободы. Независимость и суверенитет страны являются обязательным условием, больше этого ничего нет. Более 100 лет, назад, в 1918 году, наша тогдашняя Первая республика смогла сделать так, чтобы мы смогли восстановить себя как национальное государство. Тогда советская сталинистко-ленинская Россия утопила в крови нашу Первую республику, и сегодня тот же враг угрожает нашей [независимости], только сейчас к внешнему врагу добавилось наше же правительство, делающая его дело. Это особый вызов. Именно этот режим создает угрозу нашей независимости и суверенитету. Нас хотят заставить смириться с тем, что быть вассалом – наша судьба. Символично, что организаторами сегодняшнего дня является общество, а не власти», - заявил Бокерия.





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