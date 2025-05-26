

Зурабишвили: Выборы должны быть сначала парламентскими, а затем местными или, в крайнем случае, совместными

26.05.2025 22:43





«Возможно, все намерены участвовать в выборах, но эти выборы должны быть сначала парламентскими, а затем местными или, в крайнем случае, совместно парламентскими и местными. Для этого необходимы новые правила, которые мы создали в рамках платформы сопротивления», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Кроме того, по словам Зурабишвили, «Грузинская мечта» пытается разделять и властвовать, «поэтому она и подняла вопрос о выборах в органы самоуправления и прохождении в парламент».



«Мы все знаем, что ни одна партия не способна ничего добиться в одиночку. Единственный рычаг воздействия, которым располагает «Грузинская мечта», — это создание разногласий в обществе и партиях. Это метод всех диктаторских режимов — разделяй и властвуй. Мы не должны этого допустить. Вот почему мы создали «Платформу сопротивления». Мы работаем вместе и формируем наши позиции для внешних партнеров. «Грузинская мечта» пытается помешать и этому процессу, вбросив тему выборов в органы местного самоуправления и прохождения в парламент. Никто не собирается входить в парламент. Вместо этого, вероятно, все примут участие в выборах, но эти выборы должны быть сначала парламентскими, а затем местными, или, в крайнем случае, совместными, парламентскими и местными. Для этого, и не начинайте сомневаться и сплетничать по этому поводу, необходимы новые правила, которые мы создали в рамках Платформы Сопротивления и которые будут нашими подходами к выборам», — заявила Зурабишвили.





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