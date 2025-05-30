

«Стратегия Агмашенебели»: режим «Грузинской мечты» больше не может удерживать власть законными средствами

30.05.2025 10:32





«Похищение Ники Мелия является прямым доказательством того, что режим «Грузинской мечты» больше не способен удерживать власть законными методами. Это — признак слабости», — говорится в заявлении партии «Стратегия Агмашенебели», распространённом пресс-службой партии.



«Сначала был арестован Зураб Джапаридзе, затем — Ника Мелия, заведены дела на других лидеров — это спланированная кампания репрессий с целью продления власти.



Иванишвили добавил еще одно незаконное действие и преступление в свой список. Он лично несёт ответственность за беззаконие и насилие, происходящее в Грузии. Борьба с собственным народом не может быть успешной стратегией.



Мы знаем, что делаем, намерены бороться до конца, и в этой ситуации необходима сплоченность.



Никакие аресты, похищения или другие формы насилия не смогут остановить наше стремление к свободе и защищённому будущему Грузии», — говорится в заявлении «Стратегии Агмашенебели».



Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия был задержан в административном порядке.



Как сообщили в МВД, Мелия был задержан сотрудниками правоохранительных органов на основании 173-й статьи Кодекса об административных правонарушениях Грузии, которая предусматривает словесное оскорбление или иное уничижительное поведение по отношению к сотруднику правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей или в связи с их исполнением.





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