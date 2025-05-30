

Член парламента Эстонии призывает ЕС отреагировать на задержание грузинского оппозиционера Ники Мелия

30.05.2025 10:34





Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон призывает Евросоюз немедленно начать процесс отмены безвизового режима С Грузией, в ответ на задержание лидера коалиции «За перемены» Ники Мелия. В социальной сети X он пишет написал:



«Похоже, что цель грузинской диктатуры — уничтожить всю политическую оппозицию, как это произошло в России и Беларуси. Вряд ли задержание Ники Мелия станет последним. Евросоюз должен немедленно отреагировать и начать процесс отмены безвизового режима.



Ужесточение санкций против грузинского режима неизбежно, если демократии собираются противостоять амбициям расширения Российской империи», — пишет Михельсон.



Напомним, Ника Мелия был задержан 29 мая в районе озера Лиси. В этот же день был назначен суд по делу о неявке Мелия в спорную парламентскую следственную комиссию, однако ни оппозиционер, ни сторона обвинения на заседание не явились. Следующее судебное заседание назначено на 30 мая.



Министерство внутренних дел сообщает, что лидер коалиции «За перемены» Ника Мелия задержан по статье Кодекса об административных правонарушениях.





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