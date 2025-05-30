

Спикер парламента: заявления Франции и Польши об угрозах для туристов — атака на экономику Грузии

30.05.2025 10:46





Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал «атакой на экономику» Грузии предупреждения посольств Франции о Польши о рисках поездок в страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Очень тревожно, что после безуспешных нападок на грузинскую политику нам теперь приходится видеть нападки на грузинскую экономику. Туризм — один из важнейших секторов, способствующих повышению благосостояния нашего народа, и попытки его подорвать — это атака на национальные интересы Грузии», — подчеркнул Папуашвили.



По его словам, распространенные иностранными дипломатами утверждения о массовых отказах во въезде на грузинской границе не соответствуют действительности. Он привел сравнительную статистику отказов и депортаций:



В 2024–2025 годах Грузия отказала во въезде лишь 9 гражданам Польши, тогда как Польша не пустила 1250 граждан Грузии — это в 140 раз больше.



Грузия отказала 16 гражданам Франции, тогда как Франция — 145 гражданам Грузии, что в 9 раз больше.

В целом Грузия отказала 184 гражданам ЕС, в то время как страны Евросоюза — 4825 гражданам Грузии, то есть в 26 раз больше.



Кроме того, за тот же период Польша выслала 249, Франция — 280, а ЕС в целом — 2463 гражданина Грузии.



29 мая посольства Франции и Польши предупредили своих граждан об участившихся случаях отказа во въезде в Грузию иностранцев, включая граждан ЕС. Диппредставительства сообщили, что риск увеличивается, если в прошлом граждане участвовали в протестных акциях в Грузии или же высказывались по ситуации в соцсетях. Одновременно, заявляют в диппредставительствах, при повторных въездах в Грузию с иностранцев могут потребовать выплатить штрафы, наложенные на них во время протестных митингов.





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