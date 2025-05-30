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Платформа сопротивления выступила с заявлением в связи с задержанием Ники Мелия
30.05.2025 10:53
Платформа сопротивления, сформированная вокруг Саломе Зурабишвили, выступила с заявлением в связи с задержанием лидера коалиции «За перемены» Ники Мелия. По их словам, это — «манифест страха российского режима».
«Задержание Ники Мелия и детали его задержания — это проявление страха российского режима. Когда возникает вопрос, почему не следует сотрудничать с режимом, ответ очевиден: каждый акт несотрудничества, каждое проявление неповиновения приводит к ещё большей иллюстрации слабости, страха и преступной сущности режима.
После похищения Ники Мелия для грузинского общества и международных партнёров нашей страны стало ещё более ясно: при режиме, подчинённом Иванишвили и ориентированном на Россию, невозможно создание справедливой, мирной и приближенной к нормальности политической обстановки в Грузии. Мы выражаем солидарность с Ника Мелия и всеми политическими заключёнными», — говорится в заявлении.
Напомним, что Ника Мелия был задержан вечером 29 мая около 21:00. По словам его соратников, его остановил патрульный автомобиль, после чего на месте появились около сотни полицейских, устроивших засаду. Его задержали с применением силы. Адвокатов допустили к Мелия лишь спустя более трёх часов после задержания.
Согласно информации МВД, Мелия задержан в административном порядке по статье 173 Административного кодекса Грузии — оскорбление представителя правоохранительного органа.
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