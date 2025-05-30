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Cенатор-республиканец Стив Дейнс прибыл в Грузию
30.05.2025 11:07
По данным посольства США, сенатор-республиканец Стив Дейнс прибыл в Грузию. Он встретится с представителями «Грузинской мечты» и других политических партий.
«Добро пожаловать в Грузию, сенатор Дейнс! Сенатор Дейнс является членом Комитета по иностранным делам Сената США и с нетерпением ждет встречи с представителями правительства и политических партий в Тбилиси. Он планирует поднять внутренние и внешние вопросы, включая верховенство закона, а также приоритеты бизнеса и иностранных инвестиций. Он также планирует подчеркнуть главные приоритеты президента Трампа и госсекретаря Рубио, включая философию повестки дня «Америка прежде всего» и шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений по улучшению отношений с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении посольства США.
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