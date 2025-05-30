

Сенатор Дэйнс встретился с президентом Саломе Зурабишвили

30.05.2025 12:06





По информации 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, от имени «Платформы сопротивления»», у нее состоялась встреча с сенатором Стивом Дэйнсом, находящимся с визитом в Грузии.



Как заявила сегодня на брифинге Саломе Зурабишвили, она предоставила сенатору информацию по ситуации в стране.



«Сегодня я, от имени платформы, провела встречу с сенатором Дэйнсом. Американский сенатор, республиканец, прибыл на Кавказ. Сначала он посетил Баку, затем едет в Ереван, а также находился здесь в Тбилиси, где встретился с нами, только с оппозицией. Это очень важно. Он выслушал информацию не только по существующим здесь вопросам и целому ряду нарушений закона, которую мы ему предоставили, но и также о стратегических вызовах, которые существуют для Америки в этом регионе и Грузии, требующие большого внимания со стороны США»,- заявила Зурабишвили.





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