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Сенатор Дэйнс встретился с президентом Саломе Зурабишвили


30.05.2025   12:06


По информации 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, от имени «Платформы сопротивления»», у нее состоялась встреча с сенатором Стивом Дэйнсом, находящимся с визитом в Грузии.

Как заявила сегодня на брифинге Саломе Зурабишвили, она предоставила сенатору информацию по ситуации в стране.

«Сегодня я, от имени платформы, провела встречу с сенатором Дэйнсом. Американский сенатор, республиканец, прибыл на Кавказ. Сначала он посетил Баку, затем едет в Ереван, а также находился здесь в Тбилиси, где встретился с нами, только с оппозицией. Это очень важно. Он выслушал информацию не только по существующим здесь вопросам и целому ряду нарушений закона, которую мы ему предоставили, но и также о стратегических вызовах, которые существуют для Америки в этом регионе и Грузии, требующие большого внимания со стороны США»,- заявила Зурабишвили.


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