

Адвокат: Мы потребовали от судьи, чтобы на сегодняшний процесс было обеспечено этапирование Ники Мелия

30.05.2025 12:20





По заявлению адвоката Георгий Кондахишвили, они в письменной форме обратились к суду с требованием о том, чтобы на сегодняшнем процессе было обеспечено присутствие одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия, арестованного вчера. Речь идет о судебном процессе, касающемся дела о неявке Ники Мелия на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии, за что он был приговорен к уплате штрафа в размере 50 000 лари.



По словам адвоката, процесс по этому делу назначен на 14:00, однако то, что вчера было осуществлено в отношении Ники Мелия, «является деянием, выходящим за рамки правовой плоскости, это самоуправство, которое не должно иметь место не только в отношении политического лидера, но и рядового гражданина».



«Вчера, ночью, Ника Мелия криминальным образом был похищен сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. По его делу сегодня в 14:00 назначено досудебное заседание. Несколько минут назад в письменном виде официально обратились к суду с требованием о том, что, ввиду того, что он незаконно находится в заложниках у сотрудников правоохранительных органов, было обеспечено его этапирование на сегодняшний процесс, где ему будет предоставлена возможность в деталях рассказать о том криминальном акте, который вчера имел место в его отношении со стороны десятков сотрудников полиции. Исходя из этого, обвиняемый имеет право присутствовать на судебном процессе. Я очень надеюсь, что судья Швангирадзе не нарушит закон и обеспечит доставку обвиняемого в суд, где мы узнаем больше деталей о том преступлении, которое имело место вчера ночью при его аресте», - заявил Кондахишвили.





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