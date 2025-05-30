

Папуашвили: Лари достойно справляется со всеми вызовами

30.05.2025 12:22





«Наше правительство сыграло огромную роль как в выводе экономической политики на новый уровень, так и в упорядочении правовых вопросов», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на конференции, посвящённой юбилейному году грузинского лари.



По словам Папуашвили, лари как денежная единица не должен останавливаться в развитии и должен продолжать совершенствование.



«Сегодня грузинский лари достойно справляется со всеми вызовами и представляет собой поистине гордое наследие, которое как по содержанию, так и по внешнему виду полностью отражает достоинство, историю и идеологию нашего народа. Лари, как денежная единица, не должен останавливаться. Он должен продолжать развитие, обновление дизайна, адаптацию к новым потребностям, выпуск юбилейных купюр и монет. За лари следит и заботится о нём Национальный банк, который на протяжении многих лет проводит последовательную и ответственную монетарную политику. Именно под руководством Национального банка Грузии наш банковский сектор уже много лет является одной из опор экономики страны. Он продолжает укреплять доверие как на внутреннем, так и на международном уровне и ведёт нашу страну к новым возможностям. Поздравляю всех с 30-летием грузинского лари. Желаю, чтобы каждый следующий юбилей нашей национальной валюты приносил ещё больше радости и гордости», — заявил Шалва Папуашвили.





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