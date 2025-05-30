

В Тбилиси начали отмечать 30 лет лари

30.05.2025 12:24





Лари — не просто банкнота, а символ независимости, политической зрелости и финансовой стойкости страны — таким был центральный посыл первых лиц Грузии, выступивших на конференции по случаю 30-летия введения национальной валюты. Представители действующей власти, чья легитимность продолжает вызывать вопросы у оппозиции, постарались подчеркнуть историческую и идеологическую значимость денежной единицы.



Спикер парламента Шалва Папуашвили особо отметил усилия второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе — политического деятеля с неоднозначной репутацией, при котором в 1995 году страна обрела и Конституцию, и собственную валюту.



«Факт появления лари стал актом экономического суверенитета и подтверждением государственности», — заявил спикер, добавив, что чеканка денег исторически считалась прерогативой легитимной власти, а сам лари — уже три десятилетия — выполняет эту функцию для современной Грузии.



Президент Михаил Кавелашвили назвал лари «мощным якорем» экономической и социальной стабильности, отметив его устойчивость в условиях глобальных кризисов. По его словам, символы, изображенные на грузинских купюрах, продолжают укреплять национальную идентичность.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что после введения лари «ощущение развития государственности усилилось». Говоря о нынешнем состоянии грузинской финансовой системы, он подчеркнул, что в стране «твердо соблюдаются» международные санкции: «Ни одного нарушения зафиксировано не было».



Национальную валюту Грузии ввели в обращение 2 октября 1995 года



По случаю предстоящего юбилея в эти в Тбилиси проходит международная конференция «От доверия — к тесному сотрудничеству». Ее организовал Национальный банк Грузии. В форуме участвуют около 300 гостей из 30 стран, включая глав центробанков, международных инвесторов и представителей финансовых институтов — от Всемирного банка до МВФ. Ключевые темы конференции — вызовы и возможности международного финансового сектора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





