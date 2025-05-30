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«Платформа сопротивления» обратилась к странам «Веймарского треугольника»
30.05.2025 12:43
По заявлению 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, «Платформа сопротивления» обратилась к лидерам стран «Веймарского треугольника» с вопросами, которые «уже сегодня требуют внимания партнеров и более активной, эффективной и сформулированной политики в отношении Грузии со стороны Евросоюза».
По ее словам, в своем обращении они повторяют «два незыблемых требования – немедленное освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов».
«Мы совместно обратились к трем лидерам «Веймара», поздравивших грузинский народ с Днем независимости - 26 мая, и заявили о своей поддержке. Это письмо будет обнародовано. Мы обратились к ним с целым рядом вопросов, которые уже сегодня требуют особого внимания наших партнеров и более активной, эффективной и обоснованной политики в отношении Грузии.
Мы также повторили два наших основных требования, которые остаются неизмененными. Это немедленное освобождение политзаключенных и назначение новых парламентских выборов, со своими условиями. Это должны быть честные и прозрачные выборы, которые требует наша страна. А также требует стабильность страны, так как иначе в этой стране не будет той стабильности, в которой заинтересованы наши партнеры. Надеюсь, будет заявлено о прямой поддержке»,- заявила Зурабишвили.
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