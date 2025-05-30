

Михельсон: Уступки России по вопросу расширения НАТО может быть равноценно вынесению смертного приговора целым народам

30.05.2025 13:10





Союзники по НАТО должны понять, что идти на уступки требованию России, остановить расширение альянса на восток, может стать равноценным вынесению смертного приговора многим людям, а, возможно, и целым народам, - об этом в социальной сети Х пишет председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон.



По его словам, только страны-члены НАТО могут принимать решение о расширении альянса.



«Давайте, рассмотрим, сколько жизней можно было спасти, если бы на саммите в Бухаресте в 2008 году не произошло бы внутреннего противостояния, и Грузии, и Украине был предоставлен план действий по вступлению в альянс. Только страны-члены НАТО могут принимать решение о расширении альянса», - пишет Михельсон.



Напомним, что сегодня специальный представитель президента США Кит Келлог заявил о том, что обеспокоенность Кремля в связи с расширением североатлантического альянса является оправданной, и США готовы обсуждать этот вопрос в рамках мирных переговоров по Украине.





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