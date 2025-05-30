

Ираклий Кобахидзе встретился с сенатором США Стивом Дейнсом

30.05.2025 13:15





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с членом комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дэйнсом.



Согласно информации правительства Грузии, во время встречи обсуждались американо-грузинские отношения, роль Грузии в регионе, а также текущая политическая ситуация в стране.



Как сообщает пресс-служба, премьер-министр ещё раз подтвердил готовность правительства Грузии перезагрузить отношения с Соединёнными Штатами Америки и обновить стратегическое партнёрство, которое будет основываться на конкретной дорожной карте и принесёт ощутимые результаты обеим странам.



«Была подчёркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также её транзитный потенциал. Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предлагает партнёрам значительные возможности в плане доступа к многомиллионным рынкам. Во время встречи также было уделено внимание текущим политическим процессам. Глава правительства подчеркнул, что в стране обеспечена политическая стабильность и что грузинское правительство является её гарантом. Во встрече приняли участие первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в сообщении правительства.



Посольство США в Грузии сегодня написало в соцсети, что в Тбилиси прибыл сенатор Стив Дэйнс, член комитета по международным отношениям Сената США.



«Сенатор Стив Дэйнс намерен озвучить приоритеты Трампа и Рубио, в том числе повестку дня философии «Америка прежде всего», а также шаги, которые может предпринять правительство Грузии», — говорится в сообщении посольства США.





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