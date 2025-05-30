

Пресс-секретарь ЕС: «Отношения Грузии с партнерами по Черноморской стратегии будут зависеть от подхода страны»

30.05.2025 13:32





По словам Аниты Хиппер, пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, форма и траектория отношений Грузии с ее партнерами по новой Стратегии ЕС по Черноморскому региону будут в значительной степени зависеть от подхода страны. Об этом она сообщила изданию «Euroscope». По ее словам, стабильность Черного моря имеет решающее значение для безопасности, торговли и энергетических отношений Грузии.





28 мая 2025 года Европейский союз одобрил документ, определяющий стратегический подход ЕС к Черному морю. В документе описываются поддержка и преимущества, которые ЕС предлагает заинтересованным партнерам в процессе интеграции, а также важность согласования их политики с внешней политикой блока.



«ЕС будет тесно сотрудничать с партнерами для согласования общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции и оборонную политику. Особое внимание будет уделяться усилению ограничительных мер ЕС против России и Беларуси, в частности, в плане санкций и их обхода», — говорится в документе, подготовленном Каей Каллас.



Пресс-секретарь ЕС о Черноморской стратегии. Анита Хиппер

Анита Хиппер:



«Черноморский регион имеет стратегическое значение для ЕС. Страны региона укрепляют свои связи с Евросоюзом:. Украина и Молдова стремятся к членству в ЕС, Грузия еще может вернуться на путь евроинтеграции. Стабильность Черного моря имеет важное значение для безопасности, торговли и энергетических отношений Грузии.



Новая стратегия предлагает странам-партнерам, включая Грузию, предложение, основанное на понимании общих целей, задач и коллективной ответственности. Основная суть Черноморской стратегии — содействие стабильности и миру на основе общих ценностей.



Страны-партнеры должны продемонстрировать твердую политическую приверженность достижению этих целей. Соответственно, траектория и форма такого партнерства будут во многом зависеть от подхода и приверженности Грузии. Важно отметить, что процесс расширения ЕС будет продолжаться независимо, и прогресс страны на пути к евроинтеграции будет по-прежнему оцениваться в рамках процесса расширения».





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