|
|
|
Генсек «Лело»: В правовом отношении, Иванишвили создал Грузию Кадырова
30.05.2025 13:55
В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, - указанное заявление в своем комментарии по факту ареста одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия сделал генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.
По его словам, арест человека без правового основания является непостижимым.
«Непостижимо, до истечения срока внесения залога, без каких-либо правовых оснований, как можно на улице похищать человека, причем, когда за этим наблюдает грузинское население, которое на следующий день ждет судебного процесса. В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, которая не имеет ничего общего ни с Европой, ни со справедливостью, ни с демократией», - заявил Купрадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна