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Генсек «Лело»: В правовом отношении, Иванишвили создал Грузию Кадырова


30.05.2025   13:55


В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, - указанное заявление в своем комментарии по факту ареста одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия сделал генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.

По его словам, арест человека без правового основания является непостижимым.

«Непостижимо, до истечения срока внесения залога, без каких-либо правовых оснований, как можно на улице похищать человека, причем, когда за этим наблюдает грузинское население, которое на следующий день ждет судебного процесса. В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, которая не имеет ничего общего ни с Европой, ни со справедливостью, ни с демократией», - заявил Купрадзе.


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