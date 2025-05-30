

Генсек «Лело»: В правовом отношении, Иванишвили создал Грузию Кадырова

30.05.2025 13:55





В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, - указанное заявление в своем комментарии по факту ареста одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия сделал генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По его словам, арест человека без правового основания является непостижимым.



«Непостижимо, до истечения срока внесения залога, без каких-либо правовых оснований, как можно на улице похищать человека, причем, когда за этим наблюдает грузинское население, которое на следующий день ждет судебного процесса. В правовом отношении, Бидзина Иванишвили создал Грузию Кадырова, которая не имеет ничего общего ни с Европой, ни со справедливостью, ни с демократией», - заявил Купрадзе.





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