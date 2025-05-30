

TI: «Грузинская мечта» укрепляет отношения с недемократическими режимами

30.05.2025 14:01





«На фоне ухудшения отношений с США и Евросоюзом «Грузинская мечта» укрепляет отношения с недемократическими режимами, в том числе с Ираном, который отличается своей антиамериканской политикой», говорится в заявлении, распространенном организацией Transparency International Georgia. В документе отмечается, что «Грузинская мечта» рассматривает такие страны как политическую и экономическую альтернативу Америке и Европе, что стало особенно очевидно с 2022 года, после начала российско-украинской войны.



«22 мая 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, а 30 июля он присутствовал на инаугурации нового президента, где звучали выкрики «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».



Во время встречи с Ираклием Кобахидзе президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что укрепление связей с соседними странами и регионом является приоритетом внешней политики Исламской Республики Иран и ее 14-го правительства. Он также подчеркнул готовность Ирана, как и Грузии, использовать свой потенциал для укрепления двусторонних отношений. Ираклий Кобахидзе заявил, что Иран занимает важную и конструктивную позицию в регионе, и приветствовал дружественную атмосферу в двусторонних отношениях между двумя странами (Ираном и Грузией).



В 2021 году Иран, Грузия и Азербайджан договорились о создании нового транзитного коридора. Новый маршрут может соединить Персидский залив и Черное море.



Наряду с политическим сближением, экономические отношения Грузии с Ираном значительно выросли за последние 12 лет. Торговля с Ираном утроилась, число иранских визитеров удвоилось, число компаний, зарегистрированных гражданами Ирана, увеличилось вчетверо, а прямые инвестиции увеличились в пять раз.



Экономические отношения с Ираном



Торговля



В 2024 году внешнеторговый оборот Грузии с Ираном достиг рекордного уровня – 322 млн. долларов, что почти в 3 раза превышает показатель 2012 года. За последние 2 года товарооборот с Ираном увеличился на 23%.



Из 322 млн. долларов товарооборота грузинский экспорт в Иран составил 37 млн. ​​долларов, а импорт из Ирана — 285 млн. долларов.



В основном Грузия импортирует черные металлы (142 млн. долларов), строительные материалы (46 млн. долларов), изделия из пластика (34 млн. долларов) и продукты питания (22 млн. долларов). 3-кратный рост импорта за последние 12 лет в основном обусловлен ростом импорта черных металлов и строительных материалов.



Туризм



Число туристов, приезжающих в Грузию из Ирана, растет. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2024 году прибыло 146 тысяч визитеров, что почти в 2 раза больше, чем в 2012 году. Наибольшее количество посетителей (291 тысяча) было в 2018 году. Однако после пандемии туризм из Ирана начал быстро восстанавливаться и вырос в среднем на 19% в 2023-2024 годах.



В 2023 году иранские туристы потратили в Грузии 128 миллионов долларов.



По данным «Грузстата», за последние 10 лет в Грузию приехали около 10 тысяч иранских иммигрантов.



Иранский бизнес и инвестиции в Грузии



В 2013-2024 годах граждане Ирана зарегистрировали в Грузии 9300 компаний, что в 4 раза больше, чем количество иранских компаний в Грузии до 2013 года.



Прямые иностранные инвестиции из Ирана начали поступать в Грузию в 2006 году, и в 2006-2012 годах было инвестировано в общей сложности 8 миллионов долларов. В 2013-2024 годах было инвестировано в 5 раз больше, 41 миллион долларов. Из них самые крупные инвестиции были сделаны в секторах торговли, строительства, промышленности и транспорта», — говорится в заявлении TI.





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