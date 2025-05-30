

Кобахидзе пообещал сенатору Дэйнсому «ощутимые результаты» перезагрузки отношений с США

30.05.2025 14:13





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил готовность к перезагрузке отношений с Вашингтоном на встрече с членом Комитета по международным делам верхней палаты Сената США Стивом Дэйнсом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.



«Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии к перезагрузке отношений с США и возобновлению стратегического партнерства, которое будет основано на конкретной дорожной карте и принесет ощутимые результаты обеим странам», — говорится в сообщении.



На встрече также обсудили политическую ситуацию внутри Грузии. Кобахидзе заявил, что его правительство является гарантом «стабильности» в стране.



Одновременно было отмечено значение Грузии как фактора мира и стабильности в регионе, а также ее транзитного потенциала. Кобахидзе подчеркнул, что Грузия предлагает партнерам значительные возможности для выхода на многомиллионные рынки.



В переговорах также участвовали первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолия.



Сенатор Стив Дэйнс прибыл в Грузию из Баку, где у него состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Посольство США в Грузии сообщило, что в Тбилиси сенатор должен озвучить ключевые ориентиры президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, включая политику «Америка прежде всего» и возможные шаги грузинских властей, способные подтвердить готовность к углублению сотрудничества с Вашингтоном. Ожидается, что Дэйнс также встретится с лидерами оппозиции.



Отношения между Тбилиси и Вашингтоном резко ухудшились за два последних года.



«Грузинская мечта», несмотря на массовые протесты, приняла «закон об иноагентах», оправдывая его необходимостью противодействовать попыткам США и ЕС устроить в стране революцию и смену власти. Летом 2024 года Вашингтон начал вводить санкции против высокопоставленных чиновников Грузии, ответственных за подрыв демократии, а Пентагон отложил на неопределенный срок проведение грузино-американских военных учений «Достойный партнер 2024». США также объявили о пересмотре стратегического партнерства с Грузией.



30 ноября 2024 года статус стратегического партнерства официально приостановили в ответ на решение «Грузинской мечты» заморозить переговоры по вступлению в ЕС.



В «Грузинской мечте» не раз заявляли, что при администрации Дональда Трампа отношения между Грузией и США «оздоровятся». Пока что эти ожидания не оправдались. Белый дом не пересмотрел никаких решений по Грузии, принятых Джо Байденом.





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