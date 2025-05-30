|
|
|
Вольский: К Мелия и всей его команде очень тяжелые вопросы
30.05.2025 16:01
Когда ты отпускаешь ругательства в адрес полицейского, ты будешь строго наказан в любой демократической системе – Я помню, когда не только за оскорбление, но и за грубый ответ сотруднику полиции, люди прощались со своим здоровьем, а некоторые - и с жизнью, - указанное заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
По его словам, цель и политический план Ники Мелия – создание атмосферы неповиновения государству.
«В отношении Мелия и не только него – всей его команды, очень тяжелые вопросы. Когда в такой ситуации ты произносишь ругательства в адрес полицейского, ты будешь строго наказан в любой демократической системе. Примеров этому множество.
Это не только пренебрежение законом, а и определенный стратегический план, чтобы внедрить в стране атмосферу непредсказуемости. Действия Мелия направлены именно на это –начиная со снятия браслета, заканчивая оскорблением в адрес полицейского. Это и есть реальность, и, если его задержали в этой реальности, кто-то может назвать это похищением, а кто-то – исполнением закона. Кто прав, решать обществу», - заявил Вольский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна