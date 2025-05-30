

Вольский: К Мелия и всей его команде очень тяжелые вопросы

30.05.2025 16:01





Когда ты отпускаешь ругательства в адрес полицейского, ты будешь строго наказан в любой демократической системе – Я помню, когда не только за оскорбление, но и за грубый ответ сотруднику полиции, люди прощались со своим здоровьем, а некоторые - и с жизнью, - указанное заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, цель и политический план Ники Мелия – создание атмосферы неповиновения государству.



«В отношении Мелия и не только него – всей его команды, очень тяжелые вопросы. Когда в такой ситуации ты произносишь ругательства в адрес полицейского, ты будешь строго наказан в любой демократической системе. Примеров этому множество.



Это не только пренебрежение законом, а и определенный стратегический план, чтобы внедрить в стране атмосферу непредсказуемости. Действия Мелия направлены именно на это –начиная со снятия браслета, заканчивая оскорблением в адрес полицейского. Это и есть реальность, и, если его задержали в этой реальности, кто-то может назвать это похищением, а кто-то – исполнением закона. Кто прав, решать обществу», - заявил Вольский.





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