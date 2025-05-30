

Каладзе: Процессы, происходящие в Грузии, направляет грузинский народ, а не кто-то извне

30.05.2025 16:03





Все должны знать, что процессы, проходящие в Грузии, возглавляет грузинский народ, а не кто-то извне, как думают эти радикалы, представители агентуры, не имеющей родины, - так генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе оценивает обращение «Платформы сопротивления» к лидерам стран «Веймарского треугольника».



По его пояснению, оппозиционным политикам, «что скажут их хозяева извне, то они и делают».



« Все должны знать, что процессы, проходящие в Грузии, возглавляет грузинский народ, а не кто-то извне, как думают эти радикалы, представители агентуры, не имеющей родины. Конечно, эти люди [представители «Платформы сопротивления»] не принадлежат самим себе, не принадлежат Грузии, у них есть свои хозяева. Они обычные представители агентурной сети, у них определенная миссия, но они не смогли осмыслить одно, что в Грузии решения принимает грузинский народ.



Соответственно, те действия, которые мы в течение последних месяцев, лет видим от этих радикалов, не имеющих родины, конечно, являются процессами, управляемыми извне. Что им прикажут, скажут их хозяева, - в каком направлении двигаться, о чем говорить, какие решения принимать – все это управляется извне», - заявил Каладзе.



На вопрос о том, какую роль в указанном процессе может иметь Евросоюз, Каладзе ответил, что «наши предки боролись, проливали кровь за то, чтобы мы были независимыми, а не наоборот».



«Я вам подскажу хороший выход: привезите Эмманюэля Макрона и дайте ему баллотироваться, например, на пост мэра Тбилиси, так вы сможете оправдать свое участие в выборах, может, хоть что-то вам поможет, хотя и это вас не спасет, в таком вы положении!



Вы должны хорошо понять, что урегулирование отношений не означает рабства. Я много раз говорил и повторю еще раз, было бы неплохо, если бы вы это осмыслили, Грузия – не задний двор кого бы то или чего бы то ни было. Мы – независимая страна, суверенное государство. В первую очередь, мы должны защищать интересы нашей страны. У вас не должно быть такого отношения, что, если кто-то европеец, и он скажет что-то, это на 100% истина, это неверно», - отметил Каладзе.





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