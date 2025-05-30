

Ника Мелия: Меня похитили, а не задержали

30.05.2025 16:05





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс над одним из лидеров коалиции «За перемены» Никой Мелия по делу о неявке в спорную следственную комиссию. На заседании присутствует и оппозиционер, которого 29 мая задержали в административном порядке и перевели в изолятор временного содержания.



«Я ехал на программу, меня похитили, а не задержали. Нас остановил патруль, нервный, они попросили наши водительские права, было видно, что их интересует всё.



В это время по рации раздался голос.



В фургоне, в котором меня похитили, было 11 человек, никаких признаков сотрудников полиции у них не было.



Они увезли меня с применением агрессивной силы, отобрали мой мобильный телефон, затем попытались разблокировать.



Посадив меня в микроавтобус, они не выключили мобильный телефон, а снимали видео и гордо отправляли их руководству. Мы записали похищение, но они его уничтожили», — рассказал Ника Мелия.



По заявлению стороны обвинения, Мелия был обязан выплатить залог в размере 50 000 лари за неявку в следственную комиссию, однако отказался его платить, под предлогом того, что не признает её легитимность.



Свою вину Мелия не признает.





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