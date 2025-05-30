

Студентку приговорили к 12 суткам, признав протест оскорблением депутатки «Грузинской мечты»

30.05.2025 16:05





Тбилисский городской суд приговорил к 12 суткам административного ареста студентку Лику Лорткипанидзе, на которую в полицию пожаловалась депутат парламента от правящей «Грузинской мечты» Мариам Лашхи.



17 мая трое оппозиционно настроенных активисток устроили пикет в ресторане, где Лашхи обедала вместе со своими малолетними детьми. В адрес депутата они скандировали «Свободу узникам режима», «Нет – российскому режиму», «Долой рабов России» и т.д.



Суд счел, что действия Лорткипанидзе были оскорблением члена парламента.



Для другой участницы акции, Татии Априамашвили, следствие тоже требует ареста. Третьей девушке, Магде Мамукашвили, грозит штраф.



Оскорбление государственного или политического должностного лица стало наказуемым в Грузии совсем недавно. Контролируемый «Грузинской мечтой» парламент утвердил соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях в феврале – на волне проевропейских протестов. Правозащитники расценили эти меры, как ограничение свободы слова и собраний.



Теперь протест, который могут расценят как оскорбление депутатов или министров, повлечет штраф в размере от 1500 до 4000 лари или административное заключение на срок до 45 суток.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





