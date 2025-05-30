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Стив Дэйнс призвал правительство Грузии сотрудничать с президентом Дональдом Трампом и его администрацией


30.05.2025   16:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и член комитета Сената США по иностранным делам Стив Дэйнс обсудили вопросы усиления американо-грузинских взаимоотношений, - говорится в заявлении, распространяемом на странице сенатора в социальной сети Х.

«Сенатор Стив Дэйнс сегодня приветствовал возможность встречи с премьер-министром Грузии Кобахидзе с целью обсуждения вопросов усиления американо-грузинских взаимоотношений. Сенатор подтвердил решающую роль Грузии в содействии мира и благополучия на Кавказе и за его пределами, и твердо призвал правительство Грузии к сотрудничеству с президентом Дональдом Трампом и его администрацией для продвижения наших общих экономических интересов, а также интересов в сфере безопасности», - говорится в заявлении.


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