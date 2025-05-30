

Ника Мелия облил судью водой – Он выдворен из зала заседаний

30.05.2025 16:21





В Тбилисском городском суде, где проходит процесс по делу одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия, последний выплеснул воду в судью.



Это произошло после того, как Ника Мелия сказал судье, что тот просто исполняет поручение, и, как судья, не проявил заинтересованность в том, что вчера произошел незаконный арест.



«Вы -соучастник. Одно звено защиты. Одно из звеньев незначительной, менее значительной или наоборот, этого мы не знаем, однако, факт, что преступной [банды], у которой даже не возникает вопроса о том, как я здесь оказался, кто меня похитил, почему меня похитили, почему были повреждены устройства видеозаписи в машине.



Более того, вы временно назначены на должность судьи с испытательным сроком. Мы все это знаем. В течение следующих трех лет Чинчладзе-Мурусидзе будут следить за вами, будете вы покорным или нет, и таким образом будете принимать решения», - обратился Мелия к судье.



После того, как он выплеснул воду в судью, он был выдворен из зала заседаний. Параллельно, на процессе произошла потасовка между присутствующими и сотрудниками мандатуры, и судья объявил перерыв.





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