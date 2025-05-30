

Бокучава: Никакой перезагрузки взаимоотношений не будет до тех пор, пока Грузия не вернется на путь демократического развития

30.05.2025 18:21





По заявлению председателя «Единства – Национального движения» Тины Бокучава, визит сенатора-республиканца в Грузию является очень важным сигналом со стороны США.



Указанное заявление Бокучава сделала после встречи с сенатором Стивом Дэйнсом.



«Визит сенатора Стива Дэйнса в Грузии, являющегося очень влиятельным сенатором-республиканцем, членом комитета Сената США по иностранным делам, является очень важным сигналом со стороны США о том, что они поддерживают евроатлантические устремления грузинского народа. От лица демократических политических сил на встрече присутствовали я и Ника Гварамия. На встрече с представителями режима Иванишвили сенатор, наверное, передаст то послание, принять которое от посла США в Грузии отказался Бидзина Иванишвили. Это является свидетельством того, что возможности для перезагрузки американо-грузинских взаимоотношений не будет до тех пор, пока Грузия не вернется на путь демократического развития, а шансом для этого являются реальные, нормальные, новые парламентские выборы и освобождение всех политзаключенных»,- заявила Бокучава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





