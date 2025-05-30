

Вице-президент ALDE: Я глубоко обеспокоен репрессиями в Грузии

30.05.2025 21:01





Я глубоко обеспокоен репрессиями, проходящими в Грузии, связанными с арестом одного из лидеров «Коалиции за перемены» Ники Мелия, - об этом в социальной сети пишет депутат Европейского парламента от Румынии и вице-президент партии »Альянс либералов и демократов Европы» (ALDE) Дан Барна.



По его словам, они осуждают действия правительства Грузии, подрывающие демократические ценности и евроатлантические устремления грузинского народа.



«Это образец устрашения оппозиционных голосов. Мы осуждаем действия правительства Грузии, подрывающие демократические ценности и евроатлантические устремления грузинского народа. Мы стоим рядом с отважным грузинским народом, который оказывает сопротивление удалению от демократии и растущему российскому влиянию», - пишет депутат Европейского парламента.





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