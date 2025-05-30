

Ника Гварамия: с таким же успехом судья мог постановить, что Ника Мелия - людоед

30.05.2025 21:04





С таким же успехом [судья] мог постановить, что Ника Мелия -«людоед», он похищает детей, не знаю, в течение нескольких часов мы смотрели сумасшествие, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал лидер «Коалиции за перемены» и адвокат Ники Мелия Ника Гварамия.



По его словам, Ника Мелия является незаконным заключенным. Вместе с тем, Гварамия прокомментировал и тот факт, что его подзащитный выплеснул воду на судью Ираклия Швангирадзе.



«Человек плеснул водой, вообще, как у нас у всех выдерживают нервы, в особенности у граждан, которым действительно необходимо правосудие, мы – политики, так или иначе уже привыкли к этому и знаем, о чем речь, однако это все равно немыслимо.



Еще раз говорю, сейчас этот человек является незаконным заключенным. У судьи Швангирадзе есть незаконный заключенный. Повторяю, не потому, что он неверно истолковал норму или без доказательств вынес приговор, - нет, он нарушил требование закона, так как человек в такой ситуации не должен быть в заключении, точка!



Факт – это известие, и факт то, что человек был задержан в тот момент, когда еще была возможность выполнить требования, установленные законом», - заявил Гварамия.





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