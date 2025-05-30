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Татия Априамашвили и Лика Лорткипанидзе приговорены к 12 суткам ареста за оскорбление депутата Мариам Лашхи
30.05.2025 21:14
Татия Априамашвили и Лика Лорткипанидзе были приговорены к 12 суткам административного ареста за оскорбление депутата от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи.
Инцидент произошел 17 мая, когда активисты подошли к находившемуся в кафе депутату и обратились к ней со скандированиями: «Свободу узникам режима», «Долой российский режим». Мариам Лашхи, которая в момент инцидента находилась со своими детьми, подала иск против активистов.
Сама Мариам Лашхи после инцидента заявила, что их действия являются грубым нарушением многих статей Кодекса о правах ребенка. По ее оценке, это было нападение не только на государственного служащего, но и на ценности.
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