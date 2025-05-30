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Посольство США опубликовало информацию о встрече сенатора Стива Дейнса с Саломе Зурабишвили
30.05.2025 21:27
Посольство США опубликовало информацию о встрече сенатора Стива Дейнса с Саломе Зурабишвили и представителями оппозиционных партий.
Как пишет посольство, на встрече обсуждались стратегическое значение Грузии для США и другие вопросы.
«Сенатор Дейнс встретился с Саломе Зурабишвили и лидерами политических партий, чтобы обсудить стратегическое значение Грузии для Соединенных Штатов, обеспокоенность недавними арестами лидеров оппозиции и необходимость прозападной Грузии для обеспечения процветания, прогресса и стабильности в регионе», — говорится в заявлении посольства.
Для справки, Стив Дейнс, член Комитета по международным отношениям Сената США, также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. После встречи Дэйнс отметил, что он приветствует возможность встретиться с Кобахидзе для обсуждения вопросов, связанных с укреплением отношений между США и Грузией.
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