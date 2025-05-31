

Кавелашвили утверждает, что получил поздравления Трампа через посольство

31.05.2025 11:53





Михаил Кавелашвили заявляет, что получил поздравительное письмо от президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости Грузии «через посольство США».



На вопрос, «по каким каналам вы получили письмо Трампа, через посольство США или нет?», Кавелашвили ответил: «Через посольство, оно было отправлено ими в нашу администрацию».



По словам Михаила Кавелашвили, в письме Трампа видно, что он готов к отношениям, и «можем счесть, что этот первый шаг сделан».



«Мы наметили целью достаточно долгосрочную, хорошую стратегию, что всегда будем действовать, исходя из наших национальных интересов. Я говорю именно об этом совпадении - о ценностях, что было прямым заявлением после победы. Рубио постоянно это подчеркивает, что они действуют, исходя из национальных интересов. Европейские страны также стали подчеркивать, что национальные интересы - одни из самых важных для любой страны. Когда страны говорят о национальных интересах, возникает уважение. Возможности, может быть, разные, но мы должны уметь совпадать и разговаривать. Особенно если являемся стратегическими партнерами и друзьями.



Мы просто ждали, что этот процесс понемногу войдет в русло, и мы наблюдаем именно этот процесс. Это письмо и сегодняшняя встреча премьер-министра со Стивом Дейнсом - отзвук того, что отношения понемногу возвращаются в русло. Будет много спекуляций, но мы были готовы и к этому. Мы готовились, и власть Грузии вполне подготовлена. Мы всегда будем выражать готовность в любом направлении, будь то страны ЕС, США или другие. Мы готовы сесть, поговорить. Оттуда мы получали разные ответы и отнеслись и к этому с пониманием. И сегодня то, что этот процесс продлился так долго, что Трамп отметил первое соприкосновение с нашей страной этим поздравлением, тоже было режимом ожидания. Мы видим, что происходит с геополитической точки зрения, какие цели поставил Трамп. Мы видим последовательность, что для него является повесткой дня. Грузия действительно не могла быть для него на первом месте, и никто этого не требовал, тем более, с нашей стороны. Мы видим этот процесс. Это ценностное совпадение, которое мы подчеркивали, проявилось и в письме, оно подчеркивает это отношение. Это письмо показывает, что он готов к отношениям, и я думаю, что этот процесс, с моей точки зрения, с этой перспективы, мы уже можем считать, что этот первый шаг сделан», - сказал Михаил Кавелашвили Общественному вещателю.





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