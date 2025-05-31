

«Гахария для Грузии»: Все политзаключенные будут освобождены, а все душегубы и коррупционеры будут наказаны

31.05.2025 11:57





Как заявили в партии «Гахария для Грузии», решение о 12-дневном административном аресте для Татии Априамашвили и Лики Лорткипанидзе за оскорбление депутата от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи было вынесено по политическим мотивам.



По заявлению партии, указанный факт резко отличается от случаев, когда правовое реагирование не настигло «душегубов, которые в прямом эфире избивали лежачих молодых людей, журналистов.



«Сегодня суд Мурусидзе по политическим мотивам вынес приговор об аресте двум молодым 19-летним девушкам.



Это происходит в стране, где не наказан ни один из сотрудников в масках - душегубов, которые в прямом эфире избивали лежачих молодых людей, журналистов; в стране, где коррупционное преступления превратилась в одно из главных орудий сохранения власти; где люди голодают, а наркотики рушат семьи; из-за несправедливости, неравноправия и безнадежности граждане массово покидают свою родину.



Это обещанные «Мечтой» справедливость и мир.



Без исключения все политзаключенные обязательно будут освобождены, а все душегубы и коррупционеры будут наказаны. Никто не сможет укрыться от персональной ответственности!»,- говорится в заявлении партии.





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