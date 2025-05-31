

Кобахидзе: За последние 4 года полиция пресекла 4 попытки государственного переворота

31.05.2025 12:23





За последние 4 года грузинская полиция пресекла 4 попытки посягательства на суверенитет Грузии и государственного переворота - отражение масштабного насилия не оставило каких-либо долгосрочных следов на здоровье ни одного гражданина, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном Дню полицейского.



«Трансформация полиции, осуществленная в условиях нашей власти, стала одной из самых успешных реформ. Она принесла полицейским общественное признание, доверие и уважение. Профессионализм, соблюдение принципа равенства всех перед законом и уважение к гражданам - основа вашего успеха. Благодаря каждому из вас сегодня грузинский полицейский является для граждан нашей страны символом доверия и безопасности. Сегодня грузинская полиция работает по стандартам, которые по сути выше европейских и американских, что особенно ясно подтвердилось в ходе событий последнего периода. За последние четыре года грузинская полиция предотвратила 4 попытки посягательства на суверенитет Грузии и государственного переворота. Еще раз стоит отметить, что отражение крупномасштабного насилия не оставило каких-либо долгосрочных следов на здоровье ни одного гражданина. За проявленный в ходе этих мероприятий профессионализм хочу выразить особую благодарность всем соответствующим подразделениям МВД, руководителям департаментов и каждому сотруднику, каждому полицейскому, которые в сложнейшие дни с высоким стандартом заботились о защите государственного суверенитета и общественной безопасности», – сказал премьер-министр.



Кроме того, Ираклий Кобахидзе поблагодарил бывшего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и отметил, что новый министр Гела Геладзе успешно продолжит начатое дело.





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