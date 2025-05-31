

Подсанкционный экс-глава МВД награжден орденом Вахтанга Горгасали первой степени

31.05.2025 12:25





Бывший глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури награжден орденом Вахтанга Горгасали первой степени за особые заслуги перед родиной и нацией — орден вручил бывшему министру Иванишвили, находящемуся под санкциями США, Михаил Кавелашвили.



«Государственная награда Грузии за особые заслуги перед родиной и нацией — орден Вахтанга Горгасали первой степени — будет вручена бывшему министру внутренних дел генерал-полковнику Вахтангу Гомелаури», — объявили в МВД на мероприятии, посвященном Дню полицейского.



Гомелаури подал в отставку 28 мая. Причиной он назвал нынешнюю спокойную обстановку в стране и желание больше времени уделять семье.



«Сегодня, когда ситуация в стране спокойная, я позволил себе и попросил коллектив уйти в отставку, что позволит мне больше времени уделять своей семье — жене, детям и новообретенному внуку», — написал Гомелаури.



В декабре прошлого года Министерство финансов США ввело финансовые санкции против Вахтанга Гомелаури в соответствии с Законом Магнитского. Гомелаури также попал под санкции Великобритании. На следующий день Ираклий Кобахидзе назначил министра, на которого были введены санкции, вице-премьером.





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