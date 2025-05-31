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Кобахидзе: Наша цель - создать среду, в которой полицейский чувствует себя защищенным
31.05.2025 13:22
Сегодня я хотел бы поблагодарить пожарных-спасателей, которые пользуются большой любовью, доверием и уважением в обществе, — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем слове на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника полиции.
По его словам, сотрудники полиции готовы в любой момент, даже ценой собственной жизни, заботиться о безопасности наших сограждан.
«Так было и в этом году, во время стихии в Западной Грузии, когда пожарные-спасатели сделали все возможное, чтобы позаботиться о гражданах.
Правительство Грузии постоянно заботится об усилении Министерства внутренних дел Грузии, его оснащении современными технологиями и улучшении социальных условий его сотрудников. Наша цель — создать среду, в которой каждый сотрудник полиции чувствует себя защищенным, мотивированным и еще более уважаемым.
Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут главными ценностями.
Вместе с нашими гражданами мы гордимся вами, мы гордимся грузинской полицией, мы гордимся каждым героическим сотрудником полиции.
Я уверен, что вы и впредь будете поддерживать самые высокие стандарты и продолжите быть надежной опорой безопасности и справедливости в нашей стране.
Еще раз поздравляю с Днем сотрудника полиции!
Желаю вам мира, здоровья и успехов в этой непростой, но очень почетной работе», — сказал глава правительства.
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