Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Наша цель - создать среду, в которой полицейский чувствует себя защищенным


31.05.2025   13:22


Сегодня я хотел бы поблагодарить пожарных-спасателей, которые пользуются большой любовью, доверием и уважением в обществе, — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем слове на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника полиции.

По его словам, сотрудники полиции готовы в любой момент, даже ценой собственной жизни, заботиться о безопасности наших сограждан.

«Так было и в этом году, во время стихии в Западной Грузии, когда пожарные-спасатели сделали все возможное, чтобы позаботиться о гражданах.

Правительство Грузии постоянно заботится об усилении Министерства внутренних дел Грузии, его оснащении современными технологиями и улучшении социальных условий его сотрудников. Наша цель — создать среду, в которой каждый сотрудник полиции чувствует себя защищенным, мотивированным и еще более уважаемым.

Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут главными ценностями.

Вместе с нашими гражданами мы гордимся вами, мы гордимся грузинской полицией, мы гордимся каждым героическим сотрудником полиции.

Я уверен, что вы и впредь будете поддерживать самые высокие стандарты и продолжите быть надежной опорой безопасности и справедливости в нашей стране.

Еще раз поздравляю с Днем сотрудника полиции!

Желаю вам мира, здоровья и успехов в этой непростой, но очень почетной работе», — сказал глава правительства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна