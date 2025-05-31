

Кобахидзе: Наша цель - создать среду, в которой полицейский чувствует себя защищенным

31.05.2025 13:22





Сегодня я хотел бы поблагодарить пожарных-спасателей, которые пользуются большой любовью, доверием и уважением в обществе, — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем слове на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника полиции.



По его словам, сотрудники полиции готовы в любой момент, даже ценой собственной жизни, заботиться о безопасности наших сограждан.



«Так было и в этом году, во время стихии в Западной Грузии, когда пожарные-спасатели сделали все возможное, чтобы позаботиться о гражданах.



Правительство Грузии постоянно заботится об усилении Министерства внутренних дел Грузии, его оснащении современными технологиями и улучшении социальных условий его сотрудников. Наша цель — создать среду, в которой каждый сотрудник полиции чувствует себя защищенным, мотивированным и еще более уважаемым.



Вместе мы построим еще более безопасное и справедливое государство, где верховенство закона и благополучие граждан будут главными ценностями.



Вместе с нашими гражданами мы гордимся вами, мы гордимся грузинской полицией, мы гордимся каждым героическим сотрудником полиции.



Я уверен, что вы и впредь будете поддерживать самые высокие стандарты и продолжите быть надежной опорой безопасности и справедливости в нашей стране.



Еще раз поздравляю с Днем сотрудника полиции!



Желаю вам мира, здоровья и успехов в этой непростой, но очень почетной работе», — сказал глава правительства.







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