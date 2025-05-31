

Кавелашвили: Мир, охрана порядка и стабильность имеют фундаментальное значение для нашего государства

31.05.2025 13:29





Я особенно приветствую наших дорогих полицейских и профессионалов, работающих в системе, героев, чей неустанный труд, бдительность и самоотверженность обеспечивают нам и нашим детям гарантированное, безопасное будущее, — сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в своей речи на торжественном мероприятии, посвященном Дню полицейского.



По его словам, сегодняшний день — это символический знак того, что защита безопасности граждан и наведение порядка в стране зависят от неустанного труда каждого полицейского, что имеет решающее значение для стабильности и развития страны.



«Мир, охрана порядка и стабильность имеют принципиальное значение для нашего государства. Именно на этом держится развитие страны — экономический прогресс и социальное благополучие.



Поэтому недоброжелатели нашей страны стремятся подорвать порядок и стабильность, а значит и государственность. Уверен, что с вашим неустанным трудом и самоотверженностью подобные попытки и в будущем будет таким же неудачным, как и до сих пор», — сказал Михаил Кавелашвили.







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