

Мдинарадзе: Двухлетняя афера «нет российскому закону» не удалась и Грузия победила

31.05.2025 15:39





Двухлетняя афера века «нет российскому закону», финансировавшаяся десятками миллионов долларов и служившая для промывания мозгов, не удалась, и Грузия победила, - заявил журналистам исполнительный секретарь «Грузинской мечты» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, говоря о вступлении в Грузии в силу аналога закона FARA.



По словам Мдинарадзе, точная копия американского закона служит укреплению Грузии.



«Была двухлетняя афера века, финансируемый извне проект под названием «Нет российскому закону», и вы помните, как они заставили небольшую, но довольно значительную часть наших граждан кричать эту фразу, которая финансировалась десятками миллионов долларов и служила промыванию мозгов людей и оправданию внешнего финансирования. Все это не удалось, и они не смогли добиться оправдания внешнего финансирования, оправдания финансирования революции, финансирования саботажа, финансирования обвала грузинской экономики, финансирования правления агентов, и Грузия победила. Соответственно, сегодня мы можем смело сказать, что точная копия американского закона, то есть аналог, служит тому же, что и аналогичный закон в Соединенных Штатах Америки, в том случае он служит укреплению Америки, в этом случае он служит укреплению Грузии», - сказал Мамука Мдинарадзе.





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