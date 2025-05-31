|
|
|
Мдинарадзе: Двухлетняя афера «нет российскому закону» не удалась и Грузия победила
31.05.2025 15:39
Двухлетняя афера века «нет российскому закону», финансировавшаяся десятками миллионов долларов и служившая для промывания мозгов, не удалась, и Грузия победила, - заявил журналистам исполнительный секретарь «Грузинской мечты» и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, говоря о вступлении в Грузии в силу аналога закона FARA.
По словам Мдинарадзе, точная копия американского закона служит укреплению Грузии.
«Была двухлетняя афера века, финансируемый извне проект под названием «Нет российскому закону», и вы помните, как они заставили небольшую, но довольно значительную часть наших граждан кричать эту фразу, которая финансировалась десятками миллионов долларов и служила промыванию мозгов людей и оправданию внешнего финансирования. Все это не удалось, и они не смогли добиться оправдания внешнего финансирования, оправдания финансирования революции, финансирования саботажа, финансирования обвала грузинской экономики, финансирования правления агентов, и Грузия победила. Соответственно, сегодня мы можем смело сказать, что точная копия американского закона, то есть аналог, служит тому же, что и аналогичный закон в Соединенных Штатах Америки, в том случае он служит укреплению Америки, в этом случае он служит укреплению Грузии», - сказал Мамука Мдинарадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна