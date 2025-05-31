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Глава МИД Латвии: «Акт о регистрации иностранных агентов» ограничивает гарантированные всем права и свободы
31.05.2025 17:50
Закон о регистрации иностранных агентов ограничивает гарантированные всем в демократическом обществе фундаментальные права и свободы, - написала в Х министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Правительство Грузии сделало еще один большой шаг, чтобы подавить надежды и стремления своего народа к европейскому будущему. Закон о регистрации иностранных агентов ограничивает фундаментальные права и свободы, гарантированные всем в демократическом обществе», - написала Байба Браже.
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