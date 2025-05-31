

Маргус Цахкна: «Акт о регистрации иностранных агентов» является еще одним жестоким шагом «Грузинской мечты»

31.05.2025 18:09





Вступивший сегодня в силу «Акт о регистрации иностранных агентов» - это еще один жестокий шаг «Грузинской мечты», предпринятый для подавления демократии в Грузии, - об этом на социальной платформе X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Вступивший сегодня в силу «Акт о регистрации иностранных агентов» - это еще один жестокий шаг «Грузинской мечты». предпринятый для подавления демократии в Грузии. Закон нарушает основные принципы демократии, заставляет замолчать критиков, гражданское общество, медиа и уводит Грузию с пути в Евросоюз», - написал Маргус Цахкна.





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