

Новый закон об иноагентах подавляет независимые голоса в Грузии - МИД Швеции

31.05.2025 18:10





Новый закон о регистрации иностранных агентов пополняет целый ряд принятых в последнее время репрессивных законов, направленных на подавление независимых голосов в Грузии, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Швеции.



«Новый закон о регистрации иностранных агентов пополняет целый ряд принятых в последнее время репрессивных законов, направленных на подавление независимых голосов в Грузии. Швеция твердо поддерживает смелое гражданское общество Грузии и его впечатляющую работу в области прав человека и защиты демократии», - говорится в заявлении.





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