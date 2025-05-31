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Новый закон об иноагентах подавляет независимые голоса в Грузии - МИД Швеции


31.05.2025   18:10


Новый закон о регистрации иностранных агентов пополняет целый ряд принятых в последнее время репрессивных законов, направленных на подавление независимых голосов в Грузии, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Швеции.

«Новый закон о регистрации иностранных агентов пополняет целый ряд принятых в последнее время репрессивных законов, направленных на подавление независимых голосов в Грузии. Швеция твердо поддерживает смелое гражданское общество Грузии и его впечатляющую работу в области прав человека и защиты демократии», - говорится в заявлении.


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