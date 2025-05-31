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Грузинский закон об иноагентах представляет собой серьезный тормозящий фактор для демократии - Каллас и Кос


31.05.2025   18:47


Акт Грузии «О регистрации иностранных агентов» представляет собой серьезный тормозящий фактор для демократии в стране, - об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

«Акт Грузии «О регистрации иностранных агентов» представляет собой серьезный тормозящий фактор для демократии в стране. Наряду с недавно принятыми законами о вещании и грантах, он представляет собой еще один агрессивный шаг властей Грузии с целью подавления иного мнения, ограничению свобод и дальнейшему сужению пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ. Эти репрессивные меры создают угрозу существованию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе», - говорится в заявлении.

По их словам, власть должна прислушаться к требованиям граждан Грузии относительно демократии и европейского будущего.

«В заключениях, принятых в июне и октябре 2024 года, Европейский совет установил, что подобный курс действий создает угрозу пути Грузии к членству в ЕС. Процесс вступления де-факто приостановлен. ЕС еще раз призывает власти Грузии прислушаться к четким требованиям граждан о демократии и европейском будущем и освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, демонстрантов и политических лидеров. ЕС готов рассмотреть вопрос возвращения Грузии на путь вступления в ЕС, если власти страны предпримут реальные шаги, чтобы остановить демократический откат. Ответственность полностью на властях Грузии», - говорится в заявлении.


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