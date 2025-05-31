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Зурабишвили: Активная поддержка ЕС требованию граждан Грузии о проведении новых выборов необходима
31.05.2025 21:54
Активная поддержка ЕС требованию граждан Грузии о проведении новых выборов необходима, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на совместное заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос по «Акту о регистрации иностранных агентов».
«Возлагать на правительство «Грузинской мечты» ответственность за остановку европейского курса и введение российских законов бесполезно. Но необходима активная поддержка ЕС для проевропейских граждан Грузии и их требования новых выборов в соответствии с резолюцией Европарламента!» - пишет Саломе Зурабишвили в X.
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