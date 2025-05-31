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Депортированных из США граждан Грузии встречал замминистра здравоохранения
31.05.2025 21:59
Заместитель министра здравоохранения Георгий Цагареишвили встретил депортированных из США граждан Грузии в международном аэропорту Тбилиси.
По информации Минздрава Грузии, замминистра в очередной раз подтвердил готовность государства оказать помощь гражданам, возвращающимся на родину.
Георгий Цагареишвили предоставил депортированным гражданам Грузии подробную информацию о государственных программах и услугах поддержки, которые помогут им адаптироваться в обществе в процессе реинтеграции.
По его словам, важно, чтобы депортированные граждане Грузии имели поддержку для продолжения достойной жизни на родине.
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