

Депортированных из США граждан Грузии встречал замминистра здравоохранения

31.05.2025 21:59





Заместитель министра здравоохранения Георгий Цагареишвили встретил депортированных из США граждан Грузии в международном аэропорту Тбилиси.



По информации Минздрава Грузии, замминистра в очередной раз подтвердил готовность государства оказать помощь гражданам, возвращающимся на родину.



Георгий Цагареишвили предоставил депортированным гражданам Грузии подробную информацию о государственных программах и услугах поддержки, которые помогут им адаптироваться в обществе в процессе реинтеграции.



По его словам, важно, чтобы депортированные граждане Грузии имели поддержку для продолжения достойной жизни на родине.







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